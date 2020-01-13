В Сумах выполнили весенне-летний призыв на 100% Сумской городской военный комиссариат подвел итоги призывной кампании граждан Украины на срочную военную службу в ряды ВСУ в мае - июле 2020 года.

По сообщению вр.и.о. Сумского городского военного комиссара Анатолия Одновьюнова, совместно с органами городской власти был выполнен ряд мероприятий по подготовке и проведению призыва граждан на срочную военную службу, в частности, создана призывная комиссия и налажена работа групп оповещения о призыве, в результате чего государственное задание выполнили в полном объеме.

Вызову на призывную комиссию подлежал 4421 человек 1993-2002 г.р., из них появились - 1436, не явилось - 2985. Признано годными к военной службе - 1204 человека, призвано - 102 человека.

Направлено для прохождения альтернативной службы два человека, отменено решений о призыве - пять. Предоставлена отсрочка от призыва - 838 лицам, из них по семейным обстоятельствам – 25, для прохождения обучения - 802, по другим обстоятельствам – 11. Зачислены в запас 258 человек. Кроме того, признано временно негодными к военной службе по состоянию здоровья - 25 человек, негодными к военной службе с начала работы медицинской комиссии - 153, не прибыли на медицинское обследование 12 человек.