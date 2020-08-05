Вистава сумських щепкінців увійшла у ТОП-5 кращих драматичних вистав України Вистава Сумського обласного театру ім. М.С Щепкіна «Пер Гюнт» увійшла у ТОП-5 кращих драматичних вистав України.

Саме тому цією виставою відбулося закриття 87-го і одночасно відкриття нового 88-го театрального сезону в Сумському обласному академічному театрі ім. М.С. Щепкіна.

За словами директора Сумського обласного театру ім. М.С. Щепкіна Миколи ЮДІНА, «Пер Гюнт» для театру – знакова вистава. З нею театр вдруге увійшов до лонг-листа рейтингу Фестивалю-премії «ГРА», що проводить Національна спілка театральних діячів України. Наразі вистава увійшла у ТОП-5 кращих драматичних вистав.

На перегляді вистави були члени Експертної ради фестивалю, які наживо дивилися постановку щепкінців «Пер Гюнт». Після перегляду наживо всіх вистав Фестивалю Експертною Радою з лонг-листа формується шорт-лист з 12 вистав (по 2 вистави у кожній номінації). Результати Фестивалю-премії «ГРА» буде оголошено під час фінальної церемонії грудня, на яку планується запросити представників європейських театрів та фестивалів.

Перед початком вистави «Пер Гюнт» на Театральній площі для сумчан та гостей міста з балкона театру грав академічний оркестр.

Загалом, у 87-му театральному сезоні щепкінці підготували 14 унікальних високохудожніх прем’єр, було здійснено показ 333 вистав. До кінця 2020 року заплановано ще чотири прем’єри.