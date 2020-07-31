В Лебедине пожарные ликвидировали возгорание балкона многоквартирного дома 16 августа в 16:32 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре на балконе дома по ул. Дремина в г. Лебедин.

О пожаре сообщил житель дома, который через открытое окно почувствовал резкий запах дыма. На место происшествия было направлено дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию на место вызова было установлено, что огнем охвачено балкон на 1-м этаже 3-этажного жилого дома на площади до 2-х квадратных метров и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальную квартиру.

В 16:39 возгорание локализовали, а в 16:40 - потратив на тушение в полтонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.