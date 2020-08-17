Сумские футзалисты прошли тестирование на коронавирус Сегодня, 17 августа, все игроки и тренерско-административный штат клуба «Food Centre-Sumy» сдали тесты на коронавирус.

Результаты тестирования будут известны в среду. Напомним, в пятницу, 21 августа, наша команда проведет первый матч нового сезона Экстра-лиги против львовской «Энергии».