Сумской водоканал сообщает об отключении воды

Отключение связано с устранением порыва на водопроводной сети диаметром 100 мм на ул. Ковпака, 85. Не получают воду жители д. №№ 71, 73, 75, 75а, 81а, 81б, 81в, 85, 87, 89, 91.
После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
Для выполнения аварийных работ по устранению порыва на водопроводной сети диаметром 400 мм по улице Героев Крут, 72 сегодня, 15...
В связи с ремонтными работами 12 августа с 08.00 до 12.00 в части города будет отключено водоснабжение....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды....
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 23 июля....