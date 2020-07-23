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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:43479

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с выполнением аварийных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в дома на ул. Ковпака.

Отключение связано с устранением порыва на водопроводной сети диаметром 100 мм на ул. Ковпака, 85. Не получают воду жители д. №№ 71, 73, 75, 75а, 81а, 81б, 81в, 85, 87, 89, 91.

После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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