Сумской водоканал сообщает об отключении воды В связи с выполнением аварийных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в дома на ул. Ковпака.

Отключение связано с устранением порыва на водопроводной сети диаметром 100 мм на ул. Ковпака, 85. Не получают воду жители д. №№ 71, 73, 75, 75а, 81а, 81б, 81в, 85, 87, 89, 91. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.