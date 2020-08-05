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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53140

В Конотопе участковый задержал серийного дачного вора

Вором оказался 49-летний конотопчанин, который ранее уже имел проблемы с законом и отбывал наказание за совершение имущественных преступлений, разбойных нападений и т.п.

Злоумышленник собирался уже уезжать из города, когда его встретил участковый офицер полиции. Зная о криминальном прошлом мужчины, и имея информацию, что именно он может быть причастен к кражам из дачных домов, полицейский пригласил гражданина в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Однако тот бросился бежать. Участковый в нескольких сотнях метров догнал беглеца и задержал.

Во время поверхностного осмотра среди вещей задержанного правоохранители обнаружили несколько телефонов разных марок, сим-карты к ним, личные документы потерпевших от краж граждан: пенсионные удостоверения, удостоверения участника боевых действий и т.п. Поняв, что отпираться бесполезно, злоумышленник признался в содеянном.

Правоохранителям он объяснил, что в течение нескольких последних месяцев совершал кражи из садовых домиков в одном из дачных кооперативов на окраине города. При этом он не гнушался ничем: брал телефоны, кошельки, велосипеды. Похищенные деньги тратил на собственные нужды, а вещи хранил у себя, чтобы сбыть позже.

«Сейчас злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении шести краж, - комментирует ситуацию Олег Переход, временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции. - Его действия следователи квалифицировали по ч. 2 и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно и соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище). Правоохранители также проверяют его на причастность к совершению других аналогичных преступлений».

Сейчас задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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