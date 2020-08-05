Несколько шосткинских полицейских заразились коронавирусом

Заболевшие полицейские – на самоизоляции.
Владимир Крупецких заверил, что Шосткинский отдел работает в обычном режиме, пишет Шостка.инфо.
По состоянию на 17 августа в Сумской области 891 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом сегодня, 17 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замнчальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....
Об этом сегодня, 17 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замнчальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....
Об этом сегодня, 17 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замнчальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....
15 августа на Сумщине из-за тяжелого течения болезни и сопутствующих заболеваний умерли три человека, у которых был подтвержден коронавирус....