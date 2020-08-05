Сегодня вечером в Сумах часть троллейбусов будет ездить только до рынка Сегодня, 17 августа, троллейбусы № 1,2, 5 будут курсировать согласно маршрутов только до 20:00.

После 20:00 троллейбусы указанных маршрутов будут осуществлять перевозки по сокращенной схеме - разворачиваться ч/з Центральный рынок.

Во вторник, 18 августа, первый рейс троллейбусы будут осуществлять до Центрального рынка, остальные - по маршрутам в соответствии с графиками.

Автобусы № 63, 67 будут курсировать без изменений, но с отклонениями от расписания.

Причина - проведение ремонтных работ проезжей части по ул. Ильинская.

Ориентировочное время проведения дорожных работ с 20:00 понедельника до 6:30 вторника (время может меняться и зависит полностью от исполнителей работ, то есть работников КП «Дорремстрой»).

Просим пассажиров планировать маршруты поездок заранее и с учетом изменений, при этом учитывать, что курсирование по сокращенным схемам происходит без соблюдения расписания, сообщает КП «Электроавтотранс».