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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:30328

Сегодня вечером в Сумах часть троллейбусов будет ездить только до рынка

Сегодня, 17 августа, троллейбусы № 1,2, 5 будут курсировать согласно маршрутов только до 20:00.

После 20:00 троллейбусы указанных маршрутов будут осуществлять перевозки по сокращенной схеме - разворачиваться ч/з Центральный рынок.

Во вторник, 18 августа, первый рейс троллейбусы будут осуществлять до Центрального рынка, остальные - по маршрутам в соответствии с графиками.

Автобусы № 63, 67 будут курсировать без изменений, но с отклонениями от расписания.

Причина - проведение ремонтных работ проезжей части по ул. Ильинская.

Ориентировочное время проведения дорожных работ с 20:00 понедельника до 6:30 вторника (время может меняться и зависит полностью от исполнителей работ, то есть работников КП «Дорремстрой»).

Просим пассажиров планировать маршруты поездок заранее и с учетом изменений, при этом учитывать, что курсирование по сокращенным схемам происходит без соблюдения расписания, сообщает КП «Электроавтотранс».

Общество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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