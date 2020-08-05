В чемпионате Сумщины завершили первый круг

ФК «Тростянец» 9:0 ФК «Недригайлов-Барса-2003»
ФК «Велетень» (Глухов) 2:0 «Украина-Аграрная» (Токари, Сумской район)
ФК «Нефтяник» (Ахтырка) 2:0 «Альянс-2» (Липовая Долина)
ФК «Ромны» 1:1 ФК «Кролевец»
«Колос» (Севериновка, Сумской район) 2:1 «Явор» (Краснополье)
В турнирной таблице лидирует «Нефтяник» - 24 очка (в 8 играх), дальше - ФК «Тростянец» - 21 (8 ), «Велетень» - 18 (9), «Колос» - 17 (9)…
Сегодня, 16 августа в Киеве прошел финал чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
Сегодня, 16 августа, в Киеве пройдет финале чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
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