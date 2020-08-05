Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:32170

В чемпионате Сумщины завершили первый круг

15 августа прошли матчи 9-го тура чемпионата области по футболу в высшей лиге.

ФК «Тростянец» 9:0 ФК «Недригайлов-Барса-2003»

ФК «Велетень» (Глухов) 2:0 «Украина-Аграрная» (Токари, Сумской район)

ФК «Нефтяник» (Ахтырка) 2:0 «Альянс-2» (Липовая Долина)

ФК «Ромны» 1:1 ФК «Кролевец»

«Колос» (Севериновка, Сумской район) 2:1 «Явор» (Краснополье)

В турнирной таблице лидирует «Нефтяник» - 24 очка (в 8 играх), дальше - ФК «Тростянец» - 21 (8 ), «Велетень» - 18 (9), «Колос» - 17 (9)…

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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Сегодня, 16 августа в Киеве прошел финал чемпионата Украины по футболу среди аматоров....

Сегодня «Виктория» с Сумщины сыграет в финале чемпионата Украины (трансляция)
Вчера 12:46

Сегодня «Виктория» с Сумщины сыграет в финале чемпионата Украины (трансляция)

Сегодня, 16 августа, в Киеве пройдет финале чемпионата Украины по футболу среди аматоров....

Сегодня «Альянс» играет первый матч плей-офф (трансляция)
Вчера 08:53

Сегодня «Альянс» играет первый матч плей-офф (трансляция)

Липоводолинский «Альянс» встречается в Запорожье с «Металлургом»....

ФК «Виктория» в третий раз выходит в финал чемпионата Украины
13.08.2020 19:22

ФК «Виктория» в третий раз выходит в финал чемпионата Украины

Сегодня, 13 августа, прошел полуфинальный матч чемпионата Украины по футболу среди аматоров....

ФК «Виктория» первый матч ¼ финала чемпионата Украины сыграет дома в воскресенье
06.08.2020 12:47

ФК «Виктория» первый матч ¼ финала чемпионата Украины сыграет дома в воскресенье

После сыгранных вчера матчей последнего тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров стали известны все участники плей-офф....

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11.08.2020 13:46
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10.08.2020 13:26
До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
07.08.2020 16:40
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07.08.2020 16:32
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07.08.2020 13:34
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05.08.2020 16:59
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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