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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10197

В Сумах провели биатлонные соревнования памяти Романа Звонкова

15-16 августа в Токарях состоялись областные соревнования СОО ФСО «Динамо» по летнему биатлону посвященные памяти МСМК Украины Р. Звонкова.

В субботу спортсмены соревновались в индивидуальной гонке на лыжероллерах.

Юниоры 1998-2000 г.р.

1. Савоненко Артем (Сумы)

2. Бойко Андрей (Сумы)

3. Кошман Владимир (Сумы)

Юниорки 1998-2000 г.р.

1. Ермакова Виктория (Ромны)

2. Свинаренко Екатерина (Краснополье)

3 .Мирошниченко Алина (Сумы)

Старшие юноши 2001-2002 г.р.

1. Родителев Александр (Ромны)

2. Потапенко Богдан (Глухов)

3. Савоненко Андрей (Сумы)

Старшие девушки 2001-2002 г.р.

1. Еременко Алина (Глухов)

2. Мартыненко Ева (Краснополье)

3. Чмут Анастасия (Сумы)

Средние юноши 2003-2004 г.р.

1. Редька Денис (Сумы)

2. Борковский Богдан (Сумы)

3. Свиридов Илья (Сумы)

Средние девушки 2003-2004 г.р.

1. Мурза Екатерина (Краснополье)

2. Свиридова Дарья (Сумы)

3. Дедушева Анна (Сумы)

Младшие юноши 2005-2006 г.р.

1. Саврацкий Дмитрий (Глухов)

2. Биланенко Александр (Сумы)

3. Ершов Святослав (Сумы)

Младшие девушки 2005-2006 г.р.

1. Приходько Ксения (Ромны)

2. Салмина Виктория (Сумы)

3. Стетюха Яна (Ромны)

В воскресенье состоялась спринтерская гонка на лыжероллерах.

Юниоры 1998-2000 г.р.

1. Буров Богдан (Сумы)

2. Кошман Владимир (Сумы)

3. Савоненко Артем (Сумы)

Юниорки 1998-2000 г.р.

1. Ермакова Виктория (Ромны)

2. Свинаренко Екатерина (Краснополье)

3. Мирошниченко Алина (Сумы)

Старшие юноши 2001-2002 г.р.

1. Родителев Александр (Ромны)

2. Чихарь Владислав (Ромны)

3. Олийнык Евгений (Ромны)

Старшие девушки 2001-2002 г.р.

1. Мартыненко Ева (Краснополье)

2. Еременко Алина (Глухов)

3. Варакута Екатерина (Сумы)

Средние юноши 2003-2004 г.р.

1. Борковский Богдан (Сумы)

2. Редька Даниил (Сумы)

3. Редька Денис (Сумы)

Средние девушки 2003-2004 г.р.

1. Ясногор Руслана (Сумы)

2. Мурза Екатерина (Краснополье)

3. Свиридова Дарья (Сумы)

Младшие юноши 2005-2006 г.р.

1. Саврацкий Дмитрий (Глухов)

2. Ершов Святослав (Сумы)

3. Грущак Николай (Сумы)

Младшие девушки 2005-2006 г.р.

1. Пуцко Полина (Конотоп)

2. Приходько Ксения (Ромны)

3. Мигович Екатерина (Сумы).

Спорт Летний биатлон
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