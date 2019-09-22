В Сумах провели биатлонные соревнования памяти Романа Звонкова

В субботу спортсмены соревновались в индивидуальной гонке на лыжероллерах.
Юниоры 1998-2000 г.р.
1. Савоненко Артем (Сумы)
2. Бойко Андрей (Сумы)
3. Кошман Владимир (Сумы)
Юниорки 1998-2000 г.р.
1. Ермакова Виктория (Ромны)
2. Свинаренко Екатерина (Краснополье)
3 .Мирошниченко Алина (Сумы)
Старшие юноши 2001-2002 г.р.
1. Родителев Александр (Ромны)
2. Потапенко Богдан (Глухов)
3. Савоненко Андрей (Сумы)
Старшие девушки 2001-2002 г.р.
1. Еременко Алина (Глухов)
2. Мартыненко Ева (Краснополье)
3. Чмут Анастасия (Сумы)
Средние юноши 2003-2004 г.р.
1. Редька Денис (Сумы)
2. Борковский Богдан (Сумы)
3. Свиридов Илья (Сумы)
Средние девушки 2003-2004 г.р.
1. Мурза Екатерина (Краснополье)
2. Свиридова Дарья (Сумы)
3. Дедушева Анна (Сумы)
Младшие юноши 2005-2006 г.р.
1. Саврацкий Дмитрий (Глухов)
2. Биланенко Александр (Сумы)
3. Ершов Святослав (Сумы)
Младшие девушки 2005-2006 г.р.
1. Приходько Ксения (Ромны)
2. Салмина Виктория (Сумы)
3. Стетюха Яна (Ромны)
В воскресенье состоялась спринтерская гонка на лыжероллерах.
Юниоры 1998-2000 г.р.
1. Буров Богдан (Сумы)
2. Кошман Владимир (Сумы)
3. Савоненко Артем (Сумы)
Юниорки 1998-2000 г.р.
1. Ермакова Виктория (Ромны)
2. Свинаренко Екатерина (Краснополье)
3. Мирошниченко Алина (Сумы)
Старшие юноши 2001-2002 г.р.
1. Родителев Александр (Ромны)
2. Чихарь Владислав (Ромны)
3. Олийнык Евгений (Ромны)
Старшие девушки 2001-2002 г.р.
1. Мартыненко Ева (Краснополье)
2. Еременко Алина (Глухов)
3. Варакута Екатерина (Сумы)
Средние юноши 2003-2004 г.р.
1. Борковский Богдан (Сумы)
2. Редька Даниил (Сумы)
3. Редька Денис (Сумы)
Средние девушки 2003-2004 г.р.
1. Ясногор Руслана (Сумы)
2. Мурза Екатерина (Краснополье)
3. Свиридова Дарья (Сумы)
Младшие юноши 2005-2006 г.р.
1. Саврацкий Дмитрий (Глухов)
2. Ершов Святослав (Сумы)
3. Грущак Николай (Сумы)
Младшие девушки 2005-2006 г.р.
1. Пуцко Полина (Конотоп)
2. Приходько Ксения (Ромны)
3. Мигович Екатерина (Сумы).
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