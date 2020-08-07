У Конотопі на базі Музею авіації створять культурний простір

Команда від Конотопа у рамках програми працює над розробкою проекту «Створення креативного культурного простору на базі відділу Конотопського міського краєзнавчого музею ім. О.М.Лазаревського «Музей авіації».

Колективні заняття відбувались дистанційно з 10 по 14 серпня 2020 року. Під час занять представники команди, під керівництвом досвідчених тренерів, здійснювали роботу над визначенням ролі культурного лідера в період кризи, навчились визначати цілі сталого розвитку громади та роль культури у їх досягненні, розглянули питання децентралізації в культури та реформу культурних послуг, здійснили картування культурних ресурсів громад та провели анкетування мешканців, займались формуванням планом особистого розвитку.

Після завершення дистанційного навчання, всі члени команди отримали домашнє завдання щодо напрацювань перспектив розвитку культурних ресурсів громади, над виконанням якого працюватимуть протягом місяця та яке презентуватимуть експертам та колегам з інших регіонів України вже у вересні під час другого навчального модуля.