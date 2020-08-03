Стало відомо, як і коли відбудеться фестиваль «Ніч міста» у Сумах Разом з митцями Агенція промоції «Суми» готується до проведення мистецького фестивалю «Ніч міста».

Цього року заходи заплановані на 5 вересня. Локації будуть розміщені на центральних вулицях міста. Детальна інформація про заходи буде пулікуватися у спільноті НІЧ МІСТА — СУМИ.