Стало відомо, як і коли відбудеться фестиваль «Ніч міста» у Сумах

Цього року заходи заплановані на 5 вересня. Локації будуть розміщені на центральних вулицях міста. Детальна інформація про заходи буде пулікуватися у спільноті НІЧ МІСТА — СУМИ.
Зважаючи на карантинні обмеження та вимоги, усі локаці будуть діяти за правилами:
— проведення більшості заходів на свіжому повітрі,
— допуск у захисних масках та рукавичках,
— постійна дезінфекція об’єктів, якщо є в цьому потреба,
— обмежена кількість відвідувачів.
2020 рік з його унікальністю та навіть проблемами не зміг завадити Ленд-арт фестивалю «Простір Покордоння» відбутися....
Міський центр дозвілля молоді запрошує сумчан долучитись до велопробігу та побачити красу сумської природи та історичні місця села Кияниця....
Липоводолинский «Альянс» встречается в Запорожье с «Металлургом»....
Сумський театр ім. Щепкіна + «Зелений театр» = вистава на відкритому просторі....
Как сообщает начальник городского отдела культуры Игорь Фатун, к 201-й годовщине со дня рождения Пантелеймона Кулиша на Шосткинщине планируется ряд...