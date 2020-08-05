Хоккеисты с Сумщины примут участие в кубке Украины 20-23 августа в Виннице пройдет розыгрыш кубка Украины по хоккею на траве среди мужских команд.

В турнире примут участие 11 команд, в том числе СДЮШОР «Динамо» с Сумщины и КДЮСШ «Барса» из Шостки.

В прошлом году юные сумчане дебютировали в кубке, заняв в итоге 7-ое место. Шосткинцы были 10-ми.