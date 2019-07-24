ЦИК назначила выборы в 5 райсоветов Сумщины Центральная избирательная комиссии приняла решение о проведении выборов депутатов районных советов 25 октября.

На Сумщине будет создано таких пять - Сумской, Ахтырский, Роменский, Конотопский и Шосткинский районные советы, пишет Суспільне.

«Количественный состав депутатов в новых районных советах будет больше, чем раньше, - рассказывает консультант Офиса реформ в Сумском отделении Ассоциации городов Украины Карен Агаджанов-Гонсалес. - Это связано с ним, что в новых совет будет больше количество избирателей.

И это связано не только с территориальным увеличением соответствующих районов, а еще и с тем, что в состав этих районов входят и города областного значения такие, как Сумы, Лебедин, Ахтырка, Ромны, Конотоп, Шостка и Глухов. Полный состав полномочий районных советов будет известен позже. А сейчас трудно еще их представить, поскольку большинство полномочий, которые были у «старых» районных советов, уже перешли к городским, сельским, поселковым советам, которые существуют на данный момент».

Он также считает, что с передачей полномочий будут передаваться и источники поступлений в районные бюджеты, чтобы районные советы могли выполнять возложенные на них полномочия.

«Учитывая то, что большая часть поступлений, которая существовала до этого в «старых» районных бюджетах перешла к городским, сельским и поселковым советам, то, соответственно, будут, скорее всего, изыматься какие источники поступлений от них. А это не является положительным процессом . Скорее - наоборот. Поскольку это движение в обратную сторону от того, который был задекларирован в начале реформы», - считает эксперт.

Напомним: избирательный процесс стартует 5 сентября - за 50 дней до начала выборов. С 15 по 29 сентября территориальные избирательные комиссии будут регистрировать кандидатов. На следующий день после регистрации начинается агитационный процесс. 23 октября - последний день агитации. 25 октября украинцы будут делать свой выбор. Окончательные итоги голосования ЦИК должен объявить до 3 ноября.