В чемпионате Украины по гандболу примет участие три сумские команды

Перечень был сформирован согласно подтверждений, поступивших от клубов.
В Высшей лиге мужчкого чемпионата (второй по силе дивизион) сыграют сразу две команды из Сум: «RGM Group-СумДУ» и дебютант «Хлебодарочка». В женской – «СумДУ». В мужской лиге будет 6 команд, в женской – 10, разделенных на две группы по территориальному принципу.
27-28 июня в с. Шабо Одесской области состоялся турнир по гандболу среди мужских команд ветеранов, посвященный Дню Конституции Украины....
Воспитанница Конотопской ДЮШС им. М.Мамиашвили Анна Дябло стала третьей среди бомбардиров Суперлиги....
В офисе Федерации гандбола Украины состоялось заседание Комитета по организации и проведению соревнований....
Объявления победительницы награды «Лучшая гандболистка Украины-2019» состоится 10 марта в 15.00 в офисе Федерации гандбола Украины....
6-7 марта в Сумах прошли игры 7-го тура чемпионата Украины по гандболу среди женских команд высшей лиги....