В чемпионате Украины по гандболу примет участие три сумские команды На очередном заседании Комитета по организации и проведению соревнований ФГУ была завершена работа над проектом Регламента чемпионата Украины 2020-2021, а также утвержденный список участников нового сезона национальном первенстве во всех шести лигах.

Перечень был сформирован согласно подтверждений, поступивших от клубов. В Высшей лиге мужчкого чемпионата (второй по силе дивизион) сыграют сразу две команды из Сум: «RGM Group-СумДУ» и дебютант «Хлебодарочка». В женской – «СумДУ». В мужской лиге будет 6 команд, в женской – 10, разделенных на две группы по территориальному принципу.