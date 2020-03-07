Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:331

В чемпионате Украины по гандболу примет участие три сумские команды

На очередном заседании Комитета по организации и проведению соревнований ФГУ была завершена работа над проектом Регламента чемпионата Украины 2020-2021, а также утвержденный список участников нового сезона национальном первенстве во всех шести лигах.

Перечень был сформирован согласно подтверждений, поступивших от клубов.

В Высшей лиге мужчкого чемпионата (второй по силе дивизион) сыграют сразу две команды из Сум: «RGM Group-СумДУ» и дебютант «Хлебодарочка». В женской – «СумДУ». В мужской лиге будет 6 команд, в женской – 10, разделенных на две группы по территориальному принципу.

Спорт Гандбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские гандболисты взяли «серебро» в Одессе
06.07.2020 16:30

Сумские гандболисты взяли «серебро» в Одессе

27-28 июня в с. Шабо Одесской области состоялся турнир по гандболу среди мужских команд ветеранов, посвященный Дню Конституции Украины....

Конотопская гандболистка стала третьей среди бомбардиров Суперлиги
06.06.2020 08:46

Конотопская гандболистка стала третьей среди бомбардиров Суперлиги

Воспитанница Конотопской ДЮШС им. М.Мамиашвили Анна Дябло стала третьей среди бомбардиров Суперлиги....

Для сумских гандболистов и гандболисток сезон завершился
04.06.2020 10:58

Для сумских гандболистов и гандболисток сезон завершился

В офисе Федерации гандбола Украины состоялось заседание Комитета по организации и проведению соревнований....

Конотопчанка в номинантках на лучшую гандболистку Украины
09.03.2020 10:22

Конотопчанка в номинантках на лучшую гандболистку Украины

Объявления победительницы награды «Лучшая гандболистка Украины-2019» состоится 10 марта в 15.00 в офисе Федерации гандбола Украины....

Сумские гандболистки поделили очки с донетчанками
07.03.2020 17:45

Сумские гандболистки поделили очки с донетчанками

6-7 марта в Сумах прошли игры 7-го тура чемпионата Украины по гандболу среди женских команд высшей лиги....

view counter

Статьи

Як працює на Сумщині драйвер вітчизняного ритейлу
Сегодня 13:38
Андрей Деркач: «Нашему краю» под силу вернуть в нашу жизнь давно забытое слово «справедливость»
14.08.2020 18:48
Шукаємо роботу разом!
13.08.2020 13:43
ЦВК утворила на Сумщині 21 територіальну виборчу комісію
13.08.2020 12:01
Чи ризикуєте ви захворіти на геморой?
13.08.2020 09:06
Нові технології 2020 року: бетон з нанодобавками
11.08.2020 13:46
Чотири сумські політичні партії об’єдналися в коаліцію «Європейські Суми»
10.08.2020 17:11
Magic Night для мам та малюків – у нас є все, і навіть трохи більше
10.08.2020 13:26
До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
07.08.2020 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
07.08.2020 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
07.08.2020 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.