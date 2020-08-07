На Сумщине очередной коронавирусный рекорд На утро 18 августа в Сумской области уже 966 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

За сутки COVID-19 подтвердили у 75 человек – это очередной рекорд (предыдущий - 42). Умерло 2 человека - всего 15. Выздоровело 30 - всего 494. Болеют 457.

В Украине за сутки подтверждено 1616 случаев – всего 94436, умерло 27 человек – всего 2116, выздоровело 761 – всего 48925. Лечатся 43395.