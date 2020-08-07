На Сумщине очередной коронавирусный рекорд

За сутки COVID-19 подтвердили у 75 человек – это очередной рекорд (предыдущий - 42). Умерло 2 человека - всего 15. Выздоровело 30 - всего 494. Болеют 457.
В Украине за сутки подтверждено 1616 случаев – всего 94436, умерло 27 человек – всего 2116, выздоровело 761 – всего 48925. Лечатся 43395.
Об этом сегодня, 18 августа, сообщил мэр Сум Александр Лысенко....
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Начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области Владимир Крупецких подтвердил информацию о том, что несколько сотрудников Шосткинского...
По состоянию на 17 августа в Сумской области 891 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом сегодня, 17 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замнчальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....