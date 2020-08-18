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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:092926

В Сумах коронавирус побил рекорд в два раза: 45 человек за сутки

По состоянию на 18 августа в Сумской области 966 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 75 человек (Сумы - 45, Сумской р-н - 5, Ахтырка - 2, Ахтырский р-н - 3, Глухов - 1, Белополье - 2, Недригайловский р-н - 1, Кролевец - 3, Кролевецкий р-н - 13.

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 16 летальных случаев, из них 3 - за прошедшие сутки (Ахтырка, Ахтырский р-н, Тростянец).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 494 человека, из них за минувшие сутки - 30 (Сумы - 3, Сумской р-н - 2, Шостка - 3, Конотоп - 2, Конотопский р-н - 1, Ромны - 1, Ахтырка - 3, Кролевец - 3, Кролевецкий р-н - 1, Недригайлов - 7, Недригайловский р-н - 4).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 387 случая заболевания, в Сумском районе - 62, г. Белополье - 7, Белопольский район – 22, г. Бурынь - 2, Бурынский район - 1, пгт Великая Писаревка - 2, г. Глухов – 13, Глуховский район - 6, г. Конотоп - 48, Конотопский район – 31, пгт Краснополье - 2, Краснопольский р-н - 6, г. Кролевец - 42, Кролевецкий район – 23, г. Лебедин - 3, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, пгт Недригайлов – 31, Недригайловский район – 19, г. Ахтырка - 65, Ахтырский р-н – 19, Путивль - 3, Путивльский район - 7, г. Ромны - 35, Роменский район – 18, г. Середина-Буда - 1, Середина-Будский р-н – 20, г. Тростянец - 39,  Тростянецкий район - 7, г. Шостка - 41, Шосткинский р-н - 2.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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