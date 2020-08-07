В Сумах коронавирусных больных будут лечить в 5-й больнице

По его словам, областной центр инфекционных болезней им. З.Красовицкого уже переполнен, поэтому будет открывать больница второго уровня. Сначала 5-я горбольница, затем Центральная.
Напомним: за понедельник в Сумах подтверждено 45 новых случаев коронавирусной болезни. Это рекордное количество за день. На Сумщине – 75 (также рекорд).
По состоянию на 18 августа в Сумской области 966 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 18 августа в Сумской области уже 966 подтвержденных случаев коронавирусной болезни....
Начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области Владимир Крупецких подтвердил информацию о том, что несколько сотрудников Шосткинского...
По состоянию на 17 августа в Сумской области 891 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом сегодня, 17 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замнчальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....