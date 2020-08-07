В Сумах коронавирусных больных будут лечить в 5-й больнице Об этом сегодня, 18 августа, сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

По его словам, областной центр инфекционных болезней им. З.Красовицкого уже переполнен, поэтому будет открывать больница второго уровня. Сначала 5-я горбольница, затем Центральная.

Напомним: за понедельник в Сумах подтверждено 45 новых случаев коронавирусной болезни. Это рекордное количество за день. На Сумщине – 75 (также рекорд).