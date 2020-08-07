Финал Кубка Сумщины пройдет в Тростянце со зрителями

ФК «Тростянец» встретится с ФК «Колос» (Севериновка). Начало матча в 17:00.
Игра пройдет с болельщиками с соблюдением всех карантинных требований Министерства здравоохранения.
Обратите внимание:
- на входе будет проверяться температура;
- наличие масок;
- разрешено занимать только пронумерованные места на стадионе.
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