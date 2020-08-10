Сегодня пройдет финал Кубка Сумщины

ФК «Тростянец» встретится с ФК «Колос» (Севериновка). Начало матча в 17:00.
Игра пройдет с болельщиками с соблюдением всех карантинных требований Министерства здравоохранения. Количество мест для болельщиков будет ограничено из-за карантинные требования 5 м.кв на 1 зрителя на трибунах. И 1,5 метра между стоящими зрителями у трибун. Именно поэтому на стадион будет допущено не более 400 человек.
Обратите внимание:
- на входе будет проверяться температура;
- наличие масок;
- разрешено занимать только пронумерованные места на стадионе.
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