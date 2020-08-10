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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:52157

Сегодня пройдет финал Кубка Сумщины

Сегодня, 24 августа, в Тростянце на стадионе им. В.Куца пройдет финальный матч Кубка Сумщины по футболу.

ФК «Тростянец» встретится с ФК «Колос» (Севериновка). Начало матча в 17:00.

Игра пройдет с болельщиками с соблюдением всех карантинных требований Министерства здравоохранения. Количество мест для болельщиков будет ограничено из-за карантинные требования 5 м.кв на 1 зрителя на трибунах. И 1,5 метра между стоящими зрителями у трибун. Именно поэтому на стадион будет допущено не более 400 человек.

Обратите внимание:

- на входе будет проверяться температура;

- наличие масок;

- разрешено занимать только пронумерованные места на стадионе.

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