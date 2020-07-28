Кому из сумчан сегодня отключили воду? Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Речь идет о домах по адресам: ул. И.Сирко, 37 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Шишкаревская, 2 (замена стояков и счетчиков холодной и горячей воды в квартире), ул. Петропавловская, 123, ул. Г. Кондратьева, 46 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Интернационалистов, 22 (замена полотенцесушителя в квартире), ул. СКД, 18, пр-т М. Лушпы, 10, ул. Интернационалистов, 41 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Д. Галицкого, 39 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. Засумская, 12а (ремонт труб в нежилом помещении и замена кранов холодной воды в квартире), ул. Холодногорская, 39 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Новоместенская, 24 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире).