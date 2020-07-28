Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:56342

Кому из сумчан сегодня отключили воду?

Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Речь идет о домах по адресам: ул. И.Сирко, 37 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Шишкаревская, 2 (замена стояков и счетчиков холодной и горячей воды в квартире), ул. Петропавловская, 123, ул. Г. Кондратьева, 46 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Интернационалистов, 22 (замена полотенцесушителя  в квартире), ул. СКД, 18, пр-т М. Лушпы, 10, ул. Интернационалистов, 41 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Д. Галицкого, 39 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. Засумская, 12а (ремонт труб в нежилом помещении и замена кранов холодной воды в квартире), ул. Холодногорская, 39 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Новоместенская, 24 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире).

Общество Отключение воды
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Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды....

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Кому сегодня в Сумах отключили воду?

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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