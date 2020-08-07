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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:55111

Будьте обережні з вогнем - на Сумщині прогнозують пожежонебезпечний період!

За прогнозом обласного Гідрометцентру, у період з 18 по 20 серпня на переважній території області збережеться надзвичайна пожежна небезпека (найвищого 5-го класу). Через це значно зростає загроза виникнення пожеж. У першу чергу загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах, які важко виявити у початковій стадії.

Вкотре закликаємо громадян бути обережними з вогнем, не спалювати суху рослинність, а при перебуванні у лісовій місцевості дотримуватись правил пожежної безпеки.Наголошуємо, що забороняється розведення багать у лісах, в'їзд до них транспорту. Також при 5-му класі передбачається введення обмеження відвідування населенням хвойних насаджень.

 Рятувальники закликають жителів області із розумінням поставитися до вимушених заборонних заходів та бути відповідальними у дотриманні вимог пожежної безпеки. А при виявленні ознак пожеж у лісі та на відкритих територіях негайно телефонувати до Служби порятунку за номером «101».

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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