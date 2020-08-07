На выходных в Сумах произошло 9 ДТП

За это время:
- проработали почти 480 сообщений;
- составили более 130 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 10 за управление в состоянии опьянения);
- выезжали на 9 ДТП (1 ДТП с пострадавшими, в которой травмирован 1 человек, 5 ДТП с материальным ущербом, в 3 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол);
- составили почти 40 административных материалов за нарушение общественного порядка;
- раскрыли 6 наркопреступлений;
- задержали 2 человек, вероятно, причастных к краже;
- зафиксировали 5 фактов предложения неправомерной выгоды;
- выявили факт управления транспортным средством с признаками подделки номеров узлов и агрегатов.