На выходных в Сумах произошло 9 ДТП Патрульная полиция Сумской области сообщила, что делали инспекторы в течение выходных (15 - 16 августа).

За это время:

- проработали почти 480 сообщений;

- составили более 130 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 10 за управление в состоянии опьянения);

- выезжали на 9 ДТП (1 ДТП с пострадавшими, в которой травмирован 1 человек, 5 ДТП с материальным ущербом, в 3 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол);

- составили почти 40 административных материалов за нарушение общественного порядка;

- раскрыли 6 наркопреступлений;

- задержали 2 человек, вероятно, причастных к краже;

- зафиксировали 5 фактов предложения неправомерной выгоды;

- выявили факт управления транспортным средством с признаками подделки номеров узлов и агрегатов.