У Сумах пройде День вуличної музики

Це волонтерський проєкт, започаткований у 2007 році литовським музикантом Андрюсом Мамонтовасом у Вільнюсі, як музичний флешмоб, що згодом набув популярності у всьому світі.
Так, щороку сотні виконавців найрізноманітніших музичних стилів збираються разом у центрі свого міста, щоб подарувати людям власну музику.
Участь у фестивалі може взяти кожен, хто небайдужий до музичних експериментів – аматори та віртуози, академіки та самоучки, початківці та зірки.
Для участі необхідно зареєструватися.
Окрім учасників, фестивалю необхідні також волонтери – хлопці від 14 років.
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