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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумах пройде День вуличної музики

У понеділок, 24 серпня, у День Незалежності України у Сумах пройде IV музичний фестиваль «День вуличної музики» на арт-платформі «Tribuna park» (стадіон "Ювілейний").

Це волонтерський проєкт, започаткований у 2007 році литовським музикантом Андрюсом Мамонтовасом у Вільнюсі, як музичний флешмоб, що згодом набув популярності у всьому світі.

Так, щороку сотні виконавців найрізноманітніших музичних стилів збираються разом у центрі свого міста, щоб подарувати людям власну музику.

Участь у фестивалі може взяти кожен, хто небайдужий до музичних експериментів – аматори та віртуози, академіки та самоучки, початківці та зірки.

Для участі необхідно зареєструватися.

Окрім учасників, фестивалю необхідні також волонтери – хлопці від 14 років.

Досуг День уличной музыки
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