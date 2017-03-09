У Сумах пройде День вуличної музики

Це волонтерський проєкт, започаткований у 2007 році литовським музикантом Андрюсом Мамонтовасом у Вільнюсі, як музичний флешмоб, що згодом набув популярності у всьому світі.

Так, щороку сотні виконавців найрізноманітніших музичних стилів збираються разом у центрі свого міста, щоб подарувати людям власну музику.

Участь у фестивалі може взяти кожен, хто небайдужий до музичних експериментів – аматори та віртуози, академіки та самоучки, початківці та зірки.

Для участі необхідно зареєструватися.

Окрім учасників, фестивалю необхідні також волонтери – хлопці від 14 років.