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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:37293

У Сумах піднімуть прапор протестуючої Білорусі

Сьогодні, 18 серпня, у Сумах на майдані Незалежності відбудеться акція підтримки протестуючої Білорусі.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав сумський активіст Андрій Букін.

«Надзвичайно важливо, коли вільний світ підтримує тебе у боротьбі за волю. Суми мають підтримати братів білорусів у їхній боротьбі.

Тому завтра, 18 серпня 2020, запрошую людей доброї волі о 18.00 на Майдан у місті Суми, щоб підняти прапор протестуючої Білорусі.

Шановні депутати та очільники міста та області, ми будемо раді Вас бачити на цьому зібранні.

Суми завжди були революційними і нетерпимими до авторитаризму.

Під час Студентської революції нас підтримували десятки міст по всьому світу – це надзвичайно надихало на нові звершення.

Не будемо ж байдужі у час, коли нашим сусідам потрібна підтримка у боротьбі з диктатором.

Жыве Беларусь!

P.S. Це не політична подія, тому приходьте на завтрашню акцію без політичної символіки», - написав він.

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