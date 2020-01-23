У Сумах піднімуть прапор протестуючої Білорусі

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав сумський активіст Андрій Букін.
«Надзвичайно важливо, коли вільний світ підтримує тебе у боротьбі за волю. Суми мають підтримати братів білорусів у їхній боротьбі.
Тому завтра, 18 серпня 2020, запрошую людей доброї волі о 18.00 на Майдан у місті Суми, щоб підняти прапор протестуючої Білорусі.
Шановні депутати та очільники міста та області, ми будемо раді Вас бачити на цьому зібранні.
Суми завжди були революційними і нетерпимими до авторитаризму.
Під час Студентської революції нас підтримували десятки міст по всьому світу – це надзвичайно надихало на нові звершення.
Не будемо ж байдужі у час, коли нашим сусідам потрібна підтримка у боротьбі з диктатором.
Жыве Беларусь!
P.S. Це не політична подія, тому приходьте на завтрашню акцію без політичної символіки», - написав він.
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