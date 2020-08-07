В Шостке подозреваемого в попытке изнасилования и убийства малолетних детей взяли под стражу В Шостке задержан мужчина, который пытался изнасиловать 12-летнюю девушку и убить ее 7-месячную сестру.

Шосткинской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении 25-летнего жителя г. Шостка, совершившего покушение на изнасилование малолетней девушки и покушение на убийство ее 7-месячной сестры (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Установлено, что 15 августа около 15.00 мужчина, находясь в общежитии г. Шостка, зашел в одну из комнат, в которой живет семья с двумя детьми, и, увидев, что родители детей отсутствуют, пытался изнасиловать малолетнюю девушку, 2007 г. н. и совершить убийство ее сестры, 2020 г.р., однако по причинам, не зависящим от его воли, не совершил всех действий, которые считал необходимыми для доведения этого ужасного преступления до конца.

Лицу сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений. К подозреваемому судом 18.08.2020 применена мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.