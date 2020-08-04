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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:45302

На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом

17 августа в 16:13, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Севрюковской в с. Щомы Ахтырского района.

На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 6-й Государственной пожарно-спасательной части райцентра и 31-го Государственного пожарно-спасательного поста с. Чупаховка, которым пришлось преодолеть расстояние до места пожара в 26 и 15 км соответственно.

По прибытию на место вызова пожарные установили, что огнем охвачен деревянный сарай по всей площади, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом. В 16:44 возгорание локализовали, а в 17:31 - потратив на тушение почти 5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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