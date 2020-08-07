В Ворожбе мужчину, который несколько раз ударил земляка ножом, взяли под стражу Происшествие произошло в Ворожбе Белопольского района, возле одного из местных магазинов. В результате ссоры между двумя посетителями произошла драка, и один из парней взялся за нож.

Как установили сотрудники Белопольского отделения полиции, 29-летний молодой человек два месяца назад освободился из пенитенциарного заведения, где отбывал наказание за ранее совершенные преступления. Приехав ночью в магазин, он поссорился с компанией молодых людей, а также ударил одного из них бутылкой по голове. Другой вступился за товарища, и тогда молодой человек в качестве аргумента достал из кармана нож.

В результате пострадавший с пятью ножевыми ранениями попал в больницу. После двухнедельного пребывания в стационарном отделении он выписался домой, однако все еще нуждается в медицинском наблюдении.

«Что касается злоумышленника, то уже через несколько часов после совершенного им преступления наши оперативники нашли его и задержали, - комментирует ход следствия Игорь Кисилев, начальник Белопольского отделения полиции. - В ходе дальнейшего следствия были выявлены и другие эпизоды преступной деятельности задержанного: кража, соединенная с проникновением в чужое жилище, и похищение двух единиц мототранспорта. Во время санкционированных обысков наши сотрудники нашли и обнаружили у него оба краденых байка, а также окровавленный нож и патроны. Патроны и нож направлены на экспертное исследование».

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей, и сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Следователи квалифицировали действия задержанного соответствии ч.1 ст. 121 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений), ч.3 ст. 185 (кража), ч.2 ст. 289 (незаконное завладение мототранспортом) и ч. 263 (незаконное хранение боеприпасов) УК Украины.

Следственные действия, начатые в рамках открытого уголовного производства, продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.