Несмотря на ковидные антирекорды Сумщина оказалась готова к ослаблению карантина

В Украине к очередному ослаблению карантина по состоянию на 18 августа не готовы город Киев и 12 областей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Во всех этих областях количество новых случаев заболевания составляет более 40 на 100 тыс. населения за последних 14 дней. Больше всего в Черновцикой – 191,7. В Сумской области – 38,2.
Кроме этого, в Киеве, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ривненской и Черновицкой области загруженность коек составляет более 50%. Больше всего в Ивано-Франковской – 96,5%. В Сумской области – 39,7.
По сравнению с прошлой неделей из списка показателей исчезла динамика, по котором область лидировала в Украине еще в прошлую среду – 62% при норме в 8%.
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