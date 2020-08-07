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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:31400

Несмотря на ковидные антирекорды Сумщина оказалась готова к ослаблению карантина

На 18 августа к ослаблению карантина не готовы Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области.

В Украине к очередному ослаблению карантина по состоянию на 18 августа не готовы город Киев и 12 областей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Во всех этих областях количество новых случаев заболевания составляет более 40 на 100 тыс. населения за последних 14 дней. Больше всего в Черновцикой – 191,7. В Сумской области – 38,2.

Кроме этого, в Киеве, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ривненской и Черновицкой области загруженность коек составляет более 50%. Больше всего в Ивано-Франковской – 96,5%. В Сумской области – 39,7.

По сравнению с прошлой неделей из списка показателей исчезла динамика, по котором область лидировала в Украине еще в прошлую среду – 62% при норме в 8%.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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