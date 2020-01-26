Сумской велогонщик отличился на чемпионате Украины В Богуславе Киевской области состоялся чемпионат Украины по велоспорту на шоссе в олимпийских видах программы среди элиты, молодежи (U-23) и юниоров.

Двукратным призером мужского национального чемпионата страны стал 29-летний сумчанин, МСУМК Александр Головаш, который теперь выступает за харьковскую ШВСМ, клуб Victory. Он показал второй результат в индивидуальной гонке на время и стал третьим призером в индивидуальной групповой гонке на 198 км! В индивидуальной гонке на время Головаш преодолел 25-километровую дистанцию за 33,33 минуты. Победителю «разделки», Михаилу Кононенко из Николаева, сумчанин уступил 33 секунды, бронзового Андрея Василюка из Донецкой области опередил на 18 секунд. В групповой гонке дистанцию в 198 км Головаш преодолел за 5 часов 14 минут и 40 секунд. Победителем вновь стал Кононенко, который на финише был быстрее на 40 секунд. Серебро досталось Анатолию Будяку из Донецкой области (5,14.10).

Успех Головаша - знаковый, ведь среди «шоссейной» элиты харьковчане добились призовых мест после довольно продолжительной паузы.

В командном зачете мужской индивидуальной гонки на время сборная Харьковской области в составе Александра Головаша, Александра Поливоды и Станислава Заеленчица расположилась на второй итоговой позиции. В командном зачете индивидуальной групповой гонки они же были третьими.