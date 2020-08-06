У сумчанки на пляже украли телефон О краже мобильного телефона в полицию сообщила 43-летняя сумчанка.

Она рассказала, что, отдыхая с друзьями, пошла купаться в водоем, а вещи оставила без присмотра на берегу. Вернувшись, обнаружила пропажу своего средства связи.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». И в ходе досудебного расследования установили, что кражу совершил ранее судимый 29-летний местный парень. Как пояснил сам злоумышленник, чужой телефон он сдал в ломбард, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.