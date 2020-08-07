В Сумах квартиранты обокрали съемное жилье Полицейские Сумского отдела полиции установили двух граждан, которые обокрали съемную квартиру.

Как установили правоохранители, 32-летний мужчина и 39-летняя женщина сняли на сутки квартиру в Сумах. Выселяясь, вместе со своими вещами они «прихватили» и телевизор собственников жилья.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.