В Сумах квартиранты обокрали съемное жилье

Как установили правоохранители, 32-летний мужчина и 39-летняя женщина сняли на сутки квартиру в Сумах. Выселяясь, вместе со своими вещами они «прихватили» и телевизор собственников жилья.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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