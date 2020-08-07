Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:46277

У Сумах презентують унікальну персональну виставку

Відсьогодні, 18 серпня, в Агенції промоції «Суми» стартує показ персональної виставки Юрія ВИШНЯКОВА – «Дихання».

За словами автора, це своєрідний дайджест творів у «Просторі Покордоння», що здатний викликати у глядача нечуваний подив, ейфорію та свіжість думок.

Сам же митець є незмінним директором громадської організації «Мистецька агенція «Простір Покордоння», художником, реконструктором, археологом, волонтером та організатором і автором об’єктів та інсталяцій в просторі загальною кількістю більше 160 об’єктів.

Виставка триватиме до 30 серпня. Вхід вільний, але з дотриманням карантинних вимог.

Досуг Анонс Выставка
view counter

По тематике

Стало відомо, як і коли відбудеться фестиваль «Ніч міста» у Сумах
Сегодня 11:32

Стало відомо, як і коли відбудеться фестиваль «Ніч міста» у Сумах

Разом з митцями Агенція промоції «Суми» готується до проведення мистецького фестивалю «Ніч міста»....

Сумчан запрошують на виставку ленд-арту
Сегодня 08:03

Сумчан запрошують на виставку ленд-арту

2020 рік з його унікальністю та навіть проблемами не зміг завадити Ленд-арт фестивалю «Простір Покордоння» відбутися....

Сумську молодь запрошують на велопробіг до села Кияниці
Вчера 11:05

Сумську молодь запрошують на велопробіг до села Кияниці

Міський центр дозвілля молоді запрошує сумчан долучитись до велопробігу та побачити красу сумської природи та історичні місця села Кияниця....

Сегодня «Альянс» играет первый матч плей-офф (трансляция)
16.08.2020 08:53

Сегодня «Альянс» играет первый матч плей-офф (трансляция)

Липоводолинский «Альянс» встречается в Запорожье с «Металлургом»....

Щепкінці покажуть п’єсу британського режисера про Суми просто неба
12.08.2020 12:41

Щепкінці покажуть п’єсу британського режисера про Суми просто неба

Сумський театр ім. Щепкіна + «Зелений театр» = вистава на відкритому просторі....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.