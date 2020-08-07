У Сумах презентують унікальну персональну виставку

За словами автора, це своєрідний дайджест творів у «Просторі Покордоння», що здатний викликати у глядача нечуваний подив, ейфорію та свіжість думок.

Сам же митець є незмінним директором громадської організації «Мистецька агенція «Простір Покордоння», художником, реконструктором, археологом, волонтером та організатором і автором об’єктів та інсталяцій в просторі загальною кількістю більше 160 об’єктів.

Виставка триватиме до 30 серпня. Вхід вільний, але з дотриманням карантинних вимог.