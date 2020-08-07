Сумчан запрошують на велозаїзд «Коло навколо України за 1 день!» Велозаїзд «Коло навколо України за 1 день» пройде у суботу, 22 серпня, навколо Сум.

Подробиці події тут.

Початок реєстрації: 6:30. Старт: 7:00. Фініш: 20:00.

Старт/фініш біля САМ-маркету по вул. Ковпака, 59/1.

Реєстрація за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvtFT9aEXBSSndk3bB49kjvmFHsLkrRRwbCb9w57JJmjBNWQ/viewform.

Список зареєстрованих: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17nsO89p6TIHvP6VssUBE-nLLJu_KHBW9MO3uho2DyEU/edit?usp=sharing.

Формат: велозаїзд проходить по заздалегідь визначеному маршруту у вигляді контуру мапи України індивідуально або разом з координатором.

Трек маршруту: з’явиться 19 серпня.

Маршрут: 160 км, 1071 м набору висоти.

Тип покриття: 60 км асфальт різної якості, 70 км ґрунтові дороги, 30 км лісові дороги та стежки.

Реєстрація проводиться до 20 серпня 2020 року (включно), стартовий внесок складає 150 грн.

Реєстрація безпосередньо на старті складає 250 грн.

Для реєстрації необхідно заповнити анкету та сплатити стартовий внесок.

На старті кожен учасник отримує прапор України, дві стяжки, а після успішного проходження дистанції – диплом фінішера.

Обід (картопля, шашлик, овочі, чай або кава) входить у стартовий внесок.

Обов’язкова наявність: справний велосипед, шолом, ремкомплект, освітлення переднє та заднє.

Додаткова інформація:

16-й км – джерело у с. Токарі

21-й км – магазин у с. Токарі

47-й км – магазин у с. Верхня Сироватка

81-й км – магазин Нижня Сироватка

90-й км – обід у с. Старе Село

116-й км – джерело у с. Єлисеєнкове

129-й км – магазин у с. Терешківка

145-й км – магазин у с. Степанівка

160-й км – фініш пекарня з кавою і чаєм

Точки евакуації:

13-й км з с. Липняк до Сум 8 км

47-й км с. Верхня Сироватка до Сум 15 км

80-й км с. Нижня Сироватка до Сум 20 км

90-й км с. Старе Село до Сум 10 км

117-й км с. Симонівка до Сум 10 км

Правила проведення:

Кожен учасник велозаїзду «Коло навколо України за 1 день! 2020» вважається таким що здійснює індивідуальний заїзд. Він повинен керуватись Правилами дорожнього руху і суворо дотримуватись вимог дорожніх знаків. Координатор не несе відповідальності за недотримання цієї вимоги і можливі небезпеки і травми пов’язані з її не виконанням.