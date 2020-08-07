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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:22277

В Сумах снова перекроют Ильинскую

Сегодня, 18 августа, в связи с ремонтом дорожного покрытия с 20.00 КП «Дорремстрой» перекроет ул. Ильинскую.

Поэтому троллейбусы № 1, 2 и 5 будут курсировать согласно маршрутов только до 20:00. Дальше троллейбусы указанных маршрутов будут осуществлять перевозки по сокращенной схеме - разворачиваться через Центральный рынок (в районе «МакДональдса»).

В среду, 19 августа, троллейбусы восстановят движение с 7:00, а до тех пор будут осуществлять перевозки до Центрального рынка.

Автобусы № 63 и 67 будут курсировать без изменений, но с отклонениями от расписания.

Время может меняться и зависит полностью от исполнителей работ, то есть работников КП «Дорремстрой».

19 августа движение транспорта по ул. Ильинская будет ограничено с 11:00 до 12:00 (планируются работы по обрезке веток). На этот период коммунальный транспорт будет разворачиваться через Центральную рынок.

Просим пассажиров планировать маршруты поездок заранее и с учетом изменений, при этом учитывать, что курсирование по сокращениями схемам происходит без соблюдения расписания, сообщает КП «Электроавтотранс».

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