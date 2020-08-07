В Ромнах на новой площадке пройдет кубок Сумщины по баскетболу 3х3

Игры начнутся в 10.00 на новой баскетбольной площадке на стадионе им. В.Окипного (бульвар Шевченко, 4).
За призы будут сражаться баскетболисты двух возрастных категориях: до 15 лет и взрослые.
24 Августа в Тростянце на стадионе им. В.Куца пройдет финальный матч Кубка Сумщины по футболу....
Відсьогодні, 18 серпня, в Агенції промоції «Суми» стартує показ персональної виставки Юрія ВИШНЯКОВА – «Дихання»....
Разом з митцями Агенція промоції «Суми» готується до проведення мистецького фестивалю «Ніч міста»....
2020 рік з його унікальністю та навіть проблемами не зміг завадити Ленд-арт фестивалю «Простір Покордоння» відбутися....
Міський центр дозвілля молоді запрошує сумчан долучитись до велопробігу та побачити красу сумської природи та історичні місця села Кияниця....