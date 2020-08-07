В Ромнах на новой площадке пройдет кубок Сумщины по баскетболу 3х3 В воскресенье, 23 августа, в Ромнах пройдет кубок Сумщины по баскетболу 3х3.

Игры начнутся в 10.00 на новой баскетбольной площадке на стадионе им. В.Окипного (бульвар Шевченко, 4). За призы будут сражаться баскетболисты двух возрастных категориях: до 15 лет и взрослые.