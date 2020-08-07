В центре Сум провалился мост (фотофакт) Именно такой вид сейчас имеет мост на проспекте Шевченко, недалеко от детского парка «Сказка».

Идя по мосту, смотрите внимательно под ноги, чтобы не попасть впросак, то есть в яму. Напомним, мост находится на балансе департамента инфраструктуры Сумского горсовета, пишет СТС.