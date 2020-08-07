Сегодня коронавирус подтвердили еще у двух пенсионеров из Шостки Сегодня, 18 августа, в Шостке подтверждено еще два случая заболевания COVID-19.

Заболевшие – 61-летний мужчина и 68-летняя женщина – 68. Больные находятся в инфекционном отделении Шосткинской ЦРБ. За весь период пандемии короновируса в Шостке зарегистрировано 43 случая заболевания COVID-19 и 2 – в Шосткинском районе. Об этом сообщает Шосткинский горрайотдел Сумского областного лабораторного центра, пишет Шостка.инфо.