Сегодня коронавирус подтвердили еще у двух пенсионеров из Шостки

Заболевшие – 61-летний мужчина и 68-летняя женщина – 68. Больные находятся в инфекционном отделении Шосткинской ЦРБ.
За весь период пандемии короновируса в Шостке зарегистрировано 43 случая заболевания COVID-19 и 2 – в Шосткинском районе.
Об этом сообщает Шосткинский горрайотдел Сумского областного лабораторного центра, пишет Шостка.инфо.
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