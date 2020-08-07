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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:02103

Сегодня коронавирус подтвердили еще у двух пенсионеров из Шостки

Сегодня, 18 августа, в Шостке подтверждено еще два случая заболевания COVID-19.

Заболевшие – 61-летний мужчина и 68-летняя женщина – 68. Больные находятся в инфекционном отделении Шосткинской ЦРБ.

За весь период пандемии короновируса в Шостке зарегистрировано 43 случая заболевания COVID-19 и 2 – в Шосткинском районе.

Об этом сообщает Шосткинский горрайотдел Сумского областного лабораторного центра, пишет Шостка.инфо.

Общество Коронавирус
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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