Сумские нацгвардейцы остановили мальчишку, который набросился на мать Военнослужащие воинской части 3051 Национальной гвардии Украины помогли матери усмирить ее сына-подростка.

Инцидент, произошедший 17 августа в Сумах, отсняли на видео местные жители и выложили в социальные сети.

Возвращаясь с обеда два гвардейца - Роман Занченко и Артем Обозный, на одной из остановок общественного транспорта услышали крики о помощи. Подойдя к остановке, они увидели, что несовершеннолетний ребенок набросилась на женщину, как позже выяснилось, на собственную мать. Бойцы немедленно вмешались и остановили расправу.

«Этот юноша рвал волосы на голове матери, бил ее ногами и неистово кричал. Мы, конечно, вмешались, забрали ребенка, после чего он начал бросаться на нас, кусая руки и угрожая броситься под колеса авто. С согласия матери мы вызвали «скорую» и до ее приезда держали его, не подпуская к матери. Мы не могли эту ситуацию проигнорировать, потому что она была опасна для здоровья наших граждан, а мы - военнослужащие и давали присягу их защищать. Мы обязательно должны остановить происходящее», - рассказывает гвардеец Артем Обозный.

Медики, прибывшие на вызов, забрали ребенка у гвардейцев и отвезли в больницу.