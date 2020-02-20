В Сумах пройдет чемпионат области по велоспорту 5-6 сентября состоится чемпионат Сумской области по велоспорту.

Программа соревнований:

5 сентября - индивидуальная гонка на время 10 км, Роменское шоссе, начало в 11-00.

Категории участников: младшие юноши; юноши; юниоры и мужчины.

6 сентября - групповая гонка с выбыванием для взрослых и индивидуальная гонка 200 метров для младших возрастных групп. Начало соревнований в 11-00, старт в районе Студенческого пляжа в Городском парке имени Кожедуба.

В соревнованиях могут принимать участие абсолютно все.

Категории участников: дети до 6 лет, дети 6-9 лет, дети 10-12 лет, младшие юноши; юноши; юниоры и мужчины; женщины.

Соревнования будут обеспечены медицинской безопасностью и помощью полиции.

Победителей и призеров соревнований ждут призы.

Ждем всех любителей велоспорта с нетерпением 6.09 в парке на пляже (студяга), регистрация участников начинается в 10-30.