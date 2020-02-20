В Сумах пройдет чемпионат области по велоспорту

Программа соревнований:
5 сентября - индивидуальная гонка на время 10 км, Роменское шоссе, начало в 11-00.
Категории участников: младшие юноши; юноши; юниоры и мужчины.
6 сентября - групповая гонка с выбыванием для взрослых и индивидуальная гонка 200 метров для младших возрастных групп. Начало соревнований в 11-00, старт в районе Студенческого пляжа в Городском парке имени Кожедуба.
В соревнованиях могут принимать участие абсолютно все.
Категории участников: дети до 6 лет, дети 6-9 лет, дети 10-12 лет, младшие юноши; юноши; юниоры и мужчины; женщины.
Соревнования будут обеспечены медицинской безопасностью и помощью полиции.
Победителей и призеров соревнований ждут призы.
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