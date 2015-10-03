На сумському майдані підняли прапор Білорусі

Акція на підтримку білоруського народу у боротьбі за право вільно жити у власній державі розпочалася о 18.00 на площі Незалежності. Напередодні, вийти на площу і підтримати білорусів закликав сумчан волонтер та громадський діяч Андрій Букін, пише Суспільне.
В акції взяли участь кілька десятків людей. Організатори попередили, що акція не є партійною і попросили учасників не використовувати політичну символіку.
«Під час Студентської революції нас підтримували десятки міст по всьому світу – це надзвичайно надихало на нові звершення. Не будемо ж байдужі у час, коли нашим сусідам потрібна підтримка у боротьбі з диктатором»,- написав пан Букін на своїй сторінці у Фейсбуці.
«Жоден з протестувальників не заслуговує на таке ставлення. Ці люди мають право на мирне зібрання. Їх цього права режим позбавляє. Я тут, бо маю друзів у Білорусі. Вони допомагали і на початку війни в Україні - і гуманітарною допомогою ,і волонтерською допомогою. Відчуваючи їх підтримку тоді, ми хочемо висловити їм підтримку зараз», - розповіла одна з учасниць акції в Сумах.
Організатори підняли прапор Білорусі біля Сумської міської ради.
Наприкінці акції Андрій Букін сказав, що !бурхливі події, які відбуваються у сусідній державі, стосуються і нашої держави, збереження суверенітету і незалежності України».
Нагадаємо: у Білорусі з 9 серпня тривають протести. Люди не згодні з оголошенням Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
За даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його опонентку Світлану Тихановську — 10,1%.
Міністри закордонних справ ЄС не визнали результати виборів президента Білорусі й погодились підготувати санкції проти посадових осіб країни, які винні у фальсифікаціях і насильстві проти учасників протесту.
Сьогодні, 18 серпня, у Сумах на майдані Незалежності відбудеться акція підтримки протестуючої Білорусі....
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