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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:31320

На сумському майдані підняли прапор Білорусі

Сьогодні, 18 серпня, у Сумах на майдані незалежності пройшла акція «Живе Білорусь».

Акція на підтримку білоруського народу у боротьбі за право вільно жити у власній державі розпочалася о 18.00 на площі Незалежності. Напередодні, вийти на площу і підтримати білорусів закликав сумчан волонтер та громадський діяч Андрій Букін, пише Суспільне.

В акції взяли участь кілька десятків людей. Організатори попередили, що акція не є партійною і попросили учасників не використовувати політичну символіку.

«Під час Студентської революції нас підтримували десятки міст по всьому світу – це надзвичайно надихало на нові звершення. Не будемо ж байдужі у час, коли нашим сусідам потрібна підтримка у боротьбі з диктатором»,- написав пан Букін на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Жоден з протестувальників не заслуговує на таке ставлення. Ці люди мають право на мирне зібрання. Їх цього права режим позбавляє. Я тут, бо маю друзів у Білорусі. Вони допомагали і на початку війни в Україні - і гуманітарною допомогою ,і волонтерською допомогою. Відчуваючи їх підтримку тоді, ми хочемо висловити їм підтримку зараз», - розповіла одна з учасниць акції в Сумах.

Організатори підняли прапор Білорусі біля Сумської міської ради.

Наприкінці акції Андрій Букін сказав, що !бурхливі події, які відбуваються у сусідній державі, стосуються і нашої держави, збереження суверенітету і незалежності України».

Нагадаємо: у Білорусі з 9 серпня тривають протести. Люди не згодні з оголошенням Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

За даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його опонентку Світлану Тихановську — 10,1%.

Міністри закордонних справ ЄС не визнали результати виборів президента Білорусі й погодились підготувати санкції проти посадових осіб країни, які винні у фальсифікаціях і насильстві проти учасників протесту.

Общество Беларусь
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