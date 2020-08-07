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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:54345

Больницу №5 в Сумах готовят к приему пациентов с подозрением на коронавирус

Сумскую больницу № 5 планируют открыть для приема сумчан с подозрением на COVID-19.

Для таких пациентов в областной инфекционной больнице нет места. Там принимают только тех пациентов, у которых подтвердили диагноз, пишет Суспільне.

Отделение анестезиологии Сумской больницы № 5 рассчитано на 12 коек интенсивной терапии, где есть централизованная система кислородоснабжения, кислородные концентраторы и 5 аппаратов искусственной вентиляции легких. Заведующий отделением Игорь Бандура говорит, что в различной кислородной поддержки пациенты могут нуждаться в зависимости от их состояния.

«Иногда пациенту достаточно дать увлажненный кислород через кислородную маску, и этого вполне достаточно. Это пациенты легкой и средней степени тяжести. Самые тяжелые больные нуждаются в искусственной вентиляции легких в условиях реанимационного отделения. Мы можем обеспечить лечение пяти тяжелых больных, которые, не дай Бог, будут нуждаться в искусственной вентиляции», - рассказывает врач.

По словам заведующей медицинской части больницы Людмилы Стеценко, они могут принять 27 больных. На дооборудование палат из городского бюджета в апреле было выделено 10 млн грн.

«Приказа облздрава у нас еще нет. Мы готовы принять больных коронавирусом. Это будет реанимация и глазное отделение. Все палаты обеспечены, и все у нас есть», - говорит г-жа Стеценко.

«Центр инфекционных болезней им. З.Красовицкого принимает больных коронавирусом в Сумах, - рассказала главная инфекционистка области Ирина Троцкая. - Для больных с COVID у нас есть места, у нас нет свободных палат, чтобы положить человека, который не имеет COVID подтвержденного. Четыре палаты занимают четыре человека, где-то около 15 коек, потому что они еще не подтверждены. Каждый лежит в отдельной палате. Есть тяжелые и очень много, около 20 человек, которые нуждаются в кислороде. В реанимации два человека», - рассказывает врач.

«С прошлой недели сумчан с подозрением на коронавирус начали отправлять в Тростянецкую и Белопольскую райбольницы, - говорит глава областного управления здравоохранения Сергей Бутенко. - Когда мы говорим о целевом показателе перемещения в «красную зону», то это - занятость коек. Она не должна превышать 50%. У нас по области он, пока, 30,1% по всем заведениям. Но по городу Сумы в инфекционной больнице уже у нас 72% занято коек, а с подозрениями - 76%. Это является прямым сигналом для открытия второй волны учреждений здравоохранения, которые у нас также определены приказом. Их 12, в том числе Сумская городская больница № 5», - рассказал С.Бутенко.

По словам Сергея Бутенко, 20-21 августа должны открыть пятую больницу для приема пациентов с подозрением на коронавирус. Сегодня, 18 августа, направили письмо в Министерство здравоохранения для получения разрешения.

Сумская больница № 5 - единственная из второй волны медучреждений, которую открывают, чтобы разгрузить областную инфекционную больницу. По словам Сергея Бутенко, открытие второй волны больниц для борьбы с коронавирусной болезнью может дать основания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций перевести Сумы в «желтую зону».

Напомним: по постановлению правительства, с 1 августа начали действовать новые правила адаптивного карантина. В зависимости от эпидемиологической ситуации, все области разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по степени опасности распространения COVID-19. Соответственно, в каждой из них – свои правила пребывания в общественных местах и работа общественного транспорта и предприятий.

За 17 августа от осложнений, вызванных COVID-19, в Сумской умерли три человека: из Ахтырки, Ахтырского района и Тростянца. За сутки вирус зафиксировали у 75 жителей области. В Сумах заразились 45 человек, в Кролевецком районе - 13, пятеро - в Сумском районе, по три - в Ахтырском районе и Кролевце, по двое - в Ахтырке и Белополье, по одному - в Глухове и Недригайловском районе.

Всего за время эпидемии в области зафиксировали 966 случаев инфицирования, выздоровели - 494 человек, умерло - 16.

Общество Коронавирус
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