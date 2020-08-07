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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 23:4462

Мера Сум закликають підтримати протестуючих білорусів

Сумський активіст Андрій Букін оприлюднив у Фейсбуці відкрите звернення до міського голови міста Суми та депутатського корпусу Сумської міської ради.

«Прямо зараз вирішується, чи продовжиться насильство над мирними людьми, чи це створіння піде. Ми свідки історичних подій.

Це захопливо, приємно і страшно водночас.

Але ми на своїй землі, у відносно комфортних умовах, можемо і повинні зараз підтримати тих, хто підтримував нас всі ці роки. Жизневський Михайло, що загинув під час Революції Гідності був саме білорусом. Не зайвим буде нагадати, що величезна кількість добровольців, які воювали і воюють по сьогодні, на східному фронті нашої країни, за нашу з Вами незалежність – теж є білорусами.

Майбутнє України критично залежить від того, як саме розв’яжеться білоруська криза. Тому що анексія Білорусі - це смертельна загроза для кожного з нас і для країни в цілому.

Сумчани, не дочекавшись дій влади 18 серпня 2020 року, підняли прапор протестуючої Білорусі на центральній площі. Влада має опанувати свій страх і прийняти гідне рішення в підтримку боротьби сусідів з авторитаризмом.

Тому ми закликаємо:

- зробити публічне звернення міського голови на підтримку протестуючих;

- прийняти на сесії Сумської міської ради рішення, щодо всебічної підтримки протестуючих у Білорусі.

- звернутися до Президента з вимогою не визнавати результатів сфальсифікованих виборів у Білорусі, так як це зробив цивілізований світ;

- депутатський корпус підтримати громадянську ініціативу, щодо вивішеного прапору на площі Незалежності.

Ми, українці, теж проходили через подібні випробовування. Переконані, що вони ще не скінчилися. Але ми вибрали свій шлях. Хоч він нелегкий і довгий, та наш, і з нього ми не зійдемо.

Не маємо наміру ані повчати Вас, ані радити Вам – бо зараз не ми, а білоруси показують приклад усьому світові, як стояти за свободу і гідність.

Хочемо висловити їм нашу братню підтримку та солідарності.

Переймаємося за них, пишаємося ними, любимо їх.

Бажаємо їм перемоги, бо їхня перемога буде і нашою перемогою.

За Вашу і Нашу Свободу!

Живе Беларусь! Слава Україні», - написав він.

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