Сумские копы разыскали водительницу, которая «пролетела» на красный по встречке (видео) Патрульные вынесли админпостановление на женщину, которая по полосе встречного движения проехала на запрещающий сигнал светофора.

На днях, в социальной сети была опубликована видеозапись, где транспортное средство Ford Fiesta на немалой скорости, выехал на полосу встречного движения, проехал на запрещающий сигнал светофора по проспекту Михаила Лушпы.

Работники управления патрульной полиции в Сумской области сразу приняли эту информацию и начали поиски данного автомобиля. Сегодня, 18 августа, инспекторы нашли автомобиль и водителя. Выяснилось, что за рулем на тот момент находилась 39-летняя женщина. Она полностью признала свое правонарушение и объяснила, что ей было срочно нужно попасть домой, где возникли проблемы с газом.

Патрульные вынесли на нее постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП. Санкция предусматривает штраф в размере 425 гривен в пользу государства. Известно, что в этот же день, гражданка уплатила штраф.