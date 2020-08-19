В Сумах очередной коронавирусный рекорд По состоянию на 19 августа в Сумской области 1023 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 57 человек (Сумы - 46, Сумской р-н - 2, Шостка - 2, Конотоп - 1, Ромны - 1, Лебедин - 1, Тростянец - 3, Белопольский р -н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 16 летальных случаев.

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 498 человек, из них за минувшие сутки - 4 (Конотоп - 1, Сумы - 1, Кролевец - 1, Середина-Будский р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 433 случая заболевания, в Сумском районе - 64, Белополье - 7, Белопольский район – 23, Бурыни - 2, Бурынский район - 1, пгт Великая Писаревка - 2, Глухов – 13, Глуховский район - 6, Конотоп - 49, Конотопский район – 31, пгт Краснополье - 2, Краснопольский р-н - 6, Кролевец - 42, Кролевецкий район – 23, Лебедин - 4, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, пгт Недригайлов – 31, Недригайловский район – 19, Ахтырка - 65, Ахтырский р-н – 19, Путивль - 3, Путивльский район - 7, Ромны - 36, Роменский район – 18, Середина-Буда - 1, Середина-Будский р-н – 20, Тростянец - 42, Тростянецкий район - 7, Шостка - 41, Шосткинский р-н - 2.