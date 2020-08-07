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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:1922

Сумские копы поймали беглеца-водителя без прав

В ночь с 16 на 17 августа патрульные получили сообщение о том, что за рулем автомобиля Skoda находится человек, вероятно, в состоянии опьянения.

Впоследствии на площади Покровской стражи порядка увидели указанное транспортное средство. Инспекторы, включив синие и красные проблесковые маячки, подали требование об остановке, но водитель и не думал реагировать, продолжая движение. Двигаясь по полосе встречного движения, он выехал на улицу Ильинскую, где проводились дорожные работы. Там он повредил дорожное ограждение, однако даже после этого не остановился и на достаточно большой скорости продолжил бегство. Впоследствии мужчине удалось оторваться и скрыться от инспекторов.

По имеющимся базами данных полицейские установили его возможное место нахождения. 18 августа патрульные разыскали его. Водителем оказался 27-летний житель Белопольского района. Мужчина рассказал, что он у него нет водительского удостоверения соответствующей категории, поскольку никогда его не получал, поэтому испугался и решил таким образом избежать ответственности.

Патрульные составили на него протоколы по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке), ст. 139 (Повреждение технических средств регулирования дорожного движения) и вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КоАП.

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