Дитячій лікарні в Сумах продали Фуросемід у півтора рази дорожче від інших замовників Сечогінний препарат Фуросемід у таблетках (40 мг №50) виявився найдорожчим для КНП Сумської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня».

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро» за квітень-травень, у вибірку потрапили 76 закупівель.

ТОВ «Укрера» Тетяни Воропай продало Фуросемід очолюваній Ігорем Змислею дитячій лікарні по 12,35 грн. за пачку невідомого виробника. Тоді як середня ціна по закупівлях інших лікарень у цей період склала 8,14 грн., що майже на 48% дешевше.

При цьому інша комунальна установа Сумської облради – «Свеський психоневрологічний інтернат» (смт. Свеса), купив Фуросемід у таблетках (40 мг №50) по 7,33 грн. та 7,34 грн. за пачку. В останньому випадку купили таблетки виробництва «НВЦ» «Борщагівський ХФЗ».

Саме цього виробника Фуросемід згадана фірма «Укррера» продала КНП «Криворізька міська лікарня №11» по 7,13 грн. за пачку.

Також дорого Фуросемід закупив «Військово-медичний клінічний центр Південного регіону. Його ціна була лише на копійку нижчою від сумською дитячої лікарні, при цьому обсяги закупівлі були значно більшими. Ця закупівля показова також тим, що Фуросемід в таблетках купували військові шпиталі.

Загалом за останні три роки середня ціна в Україні на Фуросемід у таблетках виросла на 2%, пишуть Наші гроші.