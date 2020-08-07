Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:321

Дитячій лікарні в Сумах продали Фуросемід у півтора рази дорожче від інших замовників

Сечогінний препарат Фуросемід у таблетках (40 мг №50) виявився найдорожчим для КНП Сумської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня».

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро» за квітень-травень, у вибірку потрапили 76 закупівель.

ТОВ «Укрера» Тетяни Воропай продало Фуросемід очолюваній Ігорем Змислею дитячій лікарні по 12,35 грн. за пачку невідомого виробника. Тоді як середня ціна по закупівлях інших лікарень у цей період склала 8,14 грн., що майже на 48% дешевше.

При цьому інша комунальна установа Сумської облради – «Свеський психоневрологічний інтернат» (смт. Свеса), купив Фуросемід у таблетках (40 мг №50) по 7,33 грн. та 7,34 грн. за пачку. В останньому випадку купили таблетки виробництва  «НВЦ» «Борщагівський ХФЗ».

Саме цього виробника Фуросемід згадана фірма «Укррера» продала КНП «Криворізька міська лікарня №11» по 7,13 грн. за пачку.

Також дорого Фуросемід закупив «Військово-медичний клінічний центр Південного регіону. Його ціна була лише на копійку нижчою від сумською дитячої лікарні, при цьому обсяги закупівлі були значно більшими. Ця закупівля показова також тим, що Фуросемід в таблетках купували військові шпиталі.

Загалом за останні три роки середня ціна в Україні на Фуросемід у таблетках виросла на 2%, пишуть Наші гроші.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

В Сумах очередной коронавирусный рекорд
Сегодня 09:44
Дитячій лікарні в Сумах продали Фуросемід у півтора рази дорожче від інших замовників
Сегодня 10:32
Сумские копы поймали беглеца-водителя без прав
Сегодня 10:19
В Сумском горсовете объединились две фракции
Сегодня 09:56
В Ромнах на новой площадке пройдет кубок Сумщины по баскетболу 3х3
Сегодня 09:34
Сумський ЦНАП повідомляє про зміну графіка роботи
Сегодня 08:58
У Сумах пройде День вуличної музики
Сегодня 08:27
Финал Кубка Сумщины пройдет в Тростянце со зрителями
Сегодня 08:03
Сумские копы разыскали водительницу, которая «пролетела» на красный по встречке (видео)
Вчера 23:48
Мера Сум закликають підтримати протестуючих білорусів
Вчера 23:44
Больницу №5 в Сумах готовят к приему пациентов с подозрением на коронавирус
Вчера 20:54
На сумському майдані підняли прапор Білорусі
Вчера 20:31
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.