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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:56145

Сумчан запрошують на співочий флешмоб

Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини» запрошує привітати Україну з Днем Незалежності.

Заспіваймо разом та покажемо, що лише в єдності наша сила, пишуть організатори.

На честь 29-ї річниці Незалежності у місті Суми відбудеться акція в рамках проекту «Голос жінки має силу 2020». Ми заспіваємо разом пісню «Україно моя» Захара.

Акція проходитиме у 10 регіонах країни - Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

Відео-ролики, які зніматимуться під час акції, об'єднаються в один відео-кліп, який покаже, що ми всі разом, українці та українки, прагнемо жити у мирі та злагоді, здатні подолати будь-які труднощі, коли наші голоси звучать в унісон!

Приходьте 21 серпня о 12:00 до скверу імені Т.Г.Шевченка поспівати, потанцювати, долучитися до акції або ж просто отримати позитивні емоції!

Захід буде проведено з дотриманням карантинних вимог

Проект «Голос жінки має силу» реалізується ГО «Інтелект Сумщини» спільно з ГО «Фундація прав людини» та Сумським державним університетом за підтримки Інституту міжнародних культурних зв’язків (Institut für Auslandsbeziehungen) та Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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