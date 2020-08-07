Сумчан запрошують на співочий флешмоб Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини» запрошує привітати Україну з Днем Незалежності.

Заспіваймо разом та покажемо, що лише в єдності наша сила, пишуть організатори.

На честь 29-ї річниці Незалежності у місті Суми відбудеться акція в рамках проекту «Голос жінки має силу 2020». Ми заспіваємо разом пісню «Україно моя» Захара.

Акція проходитиме у 10 регіонах країни - Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

Відео-ролики, які зніматимуться під час акції, об'єднаються в один відео-кліп, який покаже, що ми всі разом, українці та українки, прагнемо жити у мирі та злагоді, здатні подолати будь-які труднощі, коли наші голоси звучать в унісон!

Приходьте 21 серпня о 12:00 до скверу імені Т.Г.Шевченка поспівати, потанцювати, долучитися до акції або ж просто отримати позитивні емоції!

Захід буде проведено з дотриманням карантинних вимог

Проект «Голос жінки має силу» реалізується ГО «Інтелект Сумщини» спільно з ГО «Фундація прав людини» та Сумським державним університетом за підтримки Інституту міжнародних культурних зв’язків (Institut für Auslandsbeziehungen) та Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.