Сегодня «Альянс» сыграет с «Металлургом» в Сумах (трансляция)

Ответная игра за право участия в Первой лиге сезона 2020/2021 между липоводолинским «Альянсом» и запорожским «Металлургом» начнется в 18:00 на стадионе «Юбилейный» в Сумах. В первом матче наши выиграли 2:0.
Матч пройдет без зрителей.
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