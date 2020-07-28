Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:01495

Сегодня «Альянс» сыграет с «Металлургом» в Сумах (трансляция)

Ответная стыковая игра за право играть в следующем сезоне в первой лиге с запорожским «Металлургом» пройдет сегодня, 20 августа, на стадионе «Юбилейный».

Ответная игра за право участия в Первой лиге сезона 2020/2021 между липоводолинским «Альянсом» и запорожским «Металлургом» начнется в 18:00 на стадионе «Юбилейный» в Сумах. В первом матче наши выиграли 2:0.

Матч пройдет без зрителей.

Спорт Альянс Липовая Долина
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