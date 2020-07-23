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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:35305

Три футболиста «Альянса» в списке прорывов года во второй лиге

Братья Шараи и Ярослав Сидоренко включены в перечень игроков-прорывов Второй лиги сезона 2019/2020 по версии сайта Sportarena.

Ярослав Сидоренко в перечне игроков, которые хорошо проявили себя среди команд группы «Б» занял третье место, а Владислав и Станислав Шараи его возглавляют. Вот что думает об игроках обозреватель сайта Артур Валерко:

3. Ярослав Сидоренко

Скоростной полузащитник атакующего плана был известен как перспективный игрок, но именно «Альянс» позволил ему перейти во взрослый футбол всеукраинского уровня. Еще в любителях Сидоренко закрепился в основе и немало забивал, а после перехода во Вторую лигу записал в свой актив 8 голов и 1 ассист, хотя конкуренция росла и каждый раз приезжали новички все выше и выше классом. Далее при наличии Загинайлова и Ярошенко-младшего, Ярославу будет непросто - но он перспективный местный воспитанник, поэтому шанс будет, и все будет зависеть от самого игрока.

1. Братья Шараи

Их различить не так просто: два «живчика», технические и прорывные. Оба набрали по 15 очков в незавершенном чемпионате по системе «гол + пас». Вот только Влад - он обычно играет левого форварда, забивает больше (10 голов и 5 ассистов), Стас - более по центру, атакующего полузащитника (8 голов и 7 ассистов). Они в свое время подавали надежды в «Олмипике», «Авангарде», но именно в «Альянсе», в конце концов, реализовать свой талант и стали настоящими лидерами команды, которая стала сенсацией Кубка Украины (четвертьфинал!) и сейчас уверенно идет к первой лиге. И это - в дебютном сезоне среди профессионалов.

Спорт Альянс Липовая Долина
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